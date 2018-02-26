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    Старая гвардия «Сити» отправила Венгера в зал ожиданий

    Реакция прессы на матч «Арсенал» — «МанСити»

    Кубок Лиги Футбол Англии Арсенал Манчестер Сити
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    Будущее Венгера снова под вопросом
    Будущее Венгера снова под вопросом
    Накануне в финале Кубка английской Лиги «Манчестер Сити» разбил «Арсенал» со счетом 3:0. СМИ детально проанализировали это событие.

    Одна ошибка сорвала хороший план «Арсенала»

    «Что должно сильно разочаровывать менеджера "Арсенала" Арсена Венгера — это то, что он подготовил хороший план на игру, который работал. Француза часто критикуют за то, что недостаточно меняет свою схему, чтобы приспособиться к сопернику, но в данном случае он это сделал. Тренер вернулся к системе с тремя центрбеками, по которой его команда не играла после поражения от "Борнмута" больше месяца назад, в результате чего коллектив оборонялся глубоко, а 3-4-2-1 часто превращались в 5-4-1», — отмечает на страницах The Guardian Джонатан Уилсон.

    «МанСити» разгромил «Арсенал» в финале Кубка лиги В финале Кубка лиги «Манчестер Сити» одержал разгромную победу над лондонским «Арсеналом» «Выход на поле с первых минут Аарона Рэмси и Джека Уилшира вместе, что случилось впервые за 153 матча, означало, что "Канониры" должны были быстро уходить в отрыв из центра поля к чужим воротам. Будет неточным сказать, что лондонцы каким-то образом доминировали в поединке, но у "Манчестер Сити" были проблемы. Их игре в пас не хватало легкости и точности, а обычный поток моментов был сведен к каламбуру у владений оппонентов, на что остальные команды в этом сезоне могут только надеяться», — считает автор.

    «...Тем не менее, даже если у тебя есть правильный рецепт, это еще не значит, что твои игроки не могут пренебречь своими основными обязанностями, как это сделал Шкодран Мустафи [в эпизоде со своей ошибкой, из-за которой он оставил за спиной Серхио Агуэро, который и открыл счет]. Суть в том, что каким бы хорошим ни был твой план на игру, сколь мало ошибок ты ни совершал, "Горожане" все равно хороши для того, чтобы выиграть. Сейчас они набрали мощный ход, и вопрос только в том, сколько еще побед будет в их активе».

    «Сити» все еще зависит от старой гвардии

    «Венсан Компани был куплен [за 6 млн фунтов] манкунианцами за девять дней до покупки "Сити" Шейхом Мансуром в 2008 году, и при всех сотнях миллионов, которые тот потратил на трансферы для лучшего состава в Англии, с тех пор не было лучшего приобретения по своей ценности. Прошло 10 лет и 41 травма, а защитник не только оставляет своего конкурента по месту в основе Джона Стоунза в запасе, но также забивает голы и получает награду лучшего игрока матча», — пишет на страницах The Telegraph Джереми Уилсон.

    «Также важно то, что день, который может знаменовать собой начало новой триумфальной династии клуба, прошел под знаком трех футболистов, оказавших значительное влияние на эпоху после прихода Шейха Мансура и перед назначанием менеджером Пепа Гвардиолы. Гол Серхио Агуэро на 18-й минуте, казалось, иссушил всю веру "Арсенала" в свои силы, тогда как забитый Компани мяч по сути убил всю интригу, а Давид Сильва окончательно снял все вопросы», — указывает автор.

    Победа «Манчестер Сити» в финале Кубка Лиги «Тем самым новую эру в истории "Сити" открыла старая гвардия, которая на троих, отдала команде 25 лет. Бельгиец и испанец также провели финальный матч Кубка Англии в 2011 году, в котором был выигран первый трофей в эпоху Мансура, в то время, как аргентинец участвовал в награждении коллектива».

    Венгер потерял управление «Арсеналом»

    «То, что Венгер не сумел должным образом подготовить своих подопечных к финалу, многое говорит о том, где сейчас находится "Арсенал". Уступить манкунианцам не позорно, но выглядеть так слабо на фоне даже не включающего первую передачу соперника, чрезвычайно грустное осознание для фанатов лондонцев, которые не могут не замечать отсутствие стабильности в игре своих любимцев. С отставанием в 10 очков от зоны Лиги чемпионов, а также с учетом того, что шанс выиграть Лигу Европы подвергается сомнению из-за недостаточно хорошей формы "Канониров", возникает вопрос, что будет дальше», — убежден в материале на портале ESPN Эндрю Манган.

    «Необходимость в изменениях назрела уже давно, но каждое новое поражение и слабое выступление команды вбивает еще один гвоздь в гроб французского наставника. Неприятно видеть, как ранее великий менеджер переживает такое падение. Он столь многое сделал для "Арсенала", с ним связано столь много чудесных воспоминаний и настоящей радости фанатов, но сейчас он ведет себя так, как будто сосредоточен на том, чтобы не потерять свою работу вместо того, чтобы уверенно строить конкурентоспособный коллектив», — добавляет автор.

    Невилл: Игра «Арсенала» в матче с «МанСити» была просто позорной Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал игру «Арсенала» в финале Кубка лиги против «Манчестер Сити» «По крайней мере этим летом должны состояться изменения. Несмотря на то, что Венгер настаивает на стремлении отработать свой контракт до конца (он заканчивается летом 2019 года), совету директоров нужно принять правильное решение как в отношении специалиста, так и самого клуба. Наследие француза не пребывает в опасности, ведь как только разочарование стихнет, его заслуженно будут вспоминать по той работе, что он сделал, однако сейчас это тренер, который одной ногой находится в зале ожидания, и его подопечные об этом знают».

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