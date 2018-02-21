Браун: Если «Селтик» пройдет «Зенит», это будет фантастика

Капитан «Селтика»поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против

В первой встрече шотландцы победили со счетом 1:0.

«Если завтра мы победим — это будет грандиозно, просто фантастика! Впереди сложный матч, но у нас крепкая команда, и мы верим в свои силы.

Домашняя победа — это хороший задел, но преимущество минимально. "Зенит" — сильная команда, против которой непросто играть.

Не знаю, удастся ли прорвать оборону соперника, но мы вдохновлены и ждем предстоящую игру с нетерпением. Хотим показать себя с лучшей стороны», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

Матч «Зенит» — «Селтик» состоится 22 февраля, начало — в 21.00 по московскому времени.