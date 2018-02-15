Заболотный — в атаке «Зенита» на матч с «Селтиком»

Прогноз на матч «Селтик» — «Зенит»
«Селтик»: де Врис, Лустиг, Аер, Шимунович, Тирни, Нтшам, Куасси, Браун, Макгрегор, Форрест, Дембеле.
Запасные: Бэйн, Хендри, Синклейр, Рогич, Эдуард, Миллер, Мусонда.
«Зенит»: Лунёв, Смольников, Мевля, Маммана, Кришито, Паредес, Кузяев, Ерохин, Ригони, Кокорин, Заболотный.
Запасные: Лодыгин, Терентьев, Иванович, Жирков, Краневиттер, Полоз, Дриусси.
Стартовый состав сине-бело-голубых на матч #СелтикЗенит 🍀⚔🦁 pic.twitter.com/vgolQmjZY3— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 15 февраля 2018 г.