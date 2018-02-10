«Тоттенхэм» — новый европейский гранд

Плана «Арсенала» на игру провалился

«Игроки "Арсенала" был необычно дисциплинированы и глубоко оборонялись, чтобы впитать в свои редуты давление "Тоттенхэма", и этот подход работал в первом тайме. Проблема заключалась в том, что остальная часть стратегии провалилась. Команда Арсена Венгера проиграла силовую борьбу в центре поля и оказалась беззубой в атаке», — пишет в материале на портале ESPN Тони Эванс.

«Все положительное, что появилось у "Канониров" с приходом Пьера-Эмерика Обамеянга и Генриха Мхитаряна в январе, а также — с подписанием нового контракта Месутом Озилом, испарилось на "Уэмбли". Эти трое исполнителей явили собой самую суть дисфункции своего коллектива. Логика тактики гостей была очевидна: линия обороны "Шпор" располагает высоко, и как только подопечные Маурисио Почеттино идет вперед, габонский форвард располагается в центре поля в ожидании передачи, которая позволит ему испытать скорость защиты соперника, однако такой пас ему так и не последовал», — отмечает автор.

«Озил и Мхитарян — игроки, которые могли обеспечить нападающего разрезающей передачей, пропали. Они так и не включились в игру, действуя на флангах атаки, и некоторые критики опасались, что со всем их талантом, этот дуэт слишком легковесен против сильных оппонентов. Так и случилось».

Дембеле сыграл ключевую роль в центре поля

«Прошел целый час игры, когда своим 50-м касанием мяча полузащитник "Тоттенхэма" Муса Дембеле наконец допустил обрезку. С одной стороны он оказывал доминирующее влияние в центре поля, олицетворяя одержимость своим менеджером физической интенсивностью, с другой — демонстрировал замечательное всестороннее трудолюбие и дисциплину», — восхищается игрой бельгийца на страницах The Guardian Барни Ронэй.

«Дембеле — один из тех игроков, которого любят другие игроки, привлекая восторженные отзывы от своих партнеров по команде благодаря редкой комбинации мощи, дриблинга и передач. Он еще и необычный полузащитник, который способен доминировать в игре и тем самым запустить механику этих ключевых центральных пространств без следов для статистики. Так, на его счету один гол в АПЛ и один ассист за последние два года, несмотря на то, что чаще всего он проводит большую часть игрового времени ближе к чужим воротам», — указывает на особенности стиля хавбека автор.

«Вместо этого он действует глубже, где пас создает пас, где идеально вовремя перехватывает мяч — совершенный для АПЛ контролер игры в центре поля. Гол, который провели хозяева, стал моментом классического Дембеле, когда он отошел назад, отобрал сферу у Озила, после чего сделал ложное движение в сторону, изменил направление атаки и отдал на Бена Дэвиса. Уже подачу последнего в эффектном стиле замкнул головой Харри Кейн, зависнув над обороной "Канониров" с помощью неуловимого контакта с визави».

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«Арсенал» подвела организация игры

«Бывший защитник Рио Фердинанд раскритиковал организацию игры гостей в средней линии, указав на то, как ужасно та себя проявила во втором тайме, хотя также есть вопросы и поводу работы в январское трансферное окно. Покупка центрбека "Вест Бромвича" [и бывшего партнера по обороне "МЮ"] Джони Эванса могла изменить ситуацию, но проблема "Арсенала" не в центре защиты, а в общем подходе команды к оборонительным действиях», — цитирует экс-футболиста в материале на The Telegraph Джей Джей Булл.

«Кейн забил не потому, что его потерял Лоран Косельны, а в силу того, что Дэвис сумел выкрутить снаряд именно так, как нужно, чтобы форвард смог нанести удар головой. Действуй Озил правильно в отборе, этого гола не случилось бы», — считает Фердинанд.

Символ новой расстановки сил в северном Лондоне

«Уже стали известными слова Харри Кейна о том, что в восемь лет его забраковал "Арсенал". Тем не менее, только за последние семь месяцев клуб, который он покинул 16 лет назад, потратил 102 миллиона фунтов на двух нападающих, которые могут так и не достичь уровня центрфорварда "Тоттенхэма". Отрезвляющая мысль для команды, которая была на голову разбита в дерби северного Лондона, если брать во внимание происходившее на поле, но в итоге проиграла с минимальной разницей из-за мяча Кейна — его седьмого гола в семи матчах дерби», — рассказывает в отчете о поединке для The Telegraph Сэм Уоллес.

«Он символизирует новый "Тоттенхэм", пока еще не выигравшей трофея в эру Маурисио Почеттино, но являющийся динамичной, высокопрессингующей командой, которой предстоит сыграть против "Ювентуса" уже во вторник с верой в то, что она может соревноваться с лучшими клубами в Европе. Теперь их показатель — это семь очков в трех последних матчах АПЛ, которые пришлись на дуэли с "МЮ", "Ливерпулем" и "Арсеналом", и отчетная игра в их исполнении выдалась столько же хорошей, как и та, что зрители увидели против "Юнайтед". Хозяева доминировали во втором тайме и должны были разгромить соседей по северному Лондону».