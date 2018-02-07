ЦСКА разгромил «Торревьеху», у Чалова и Оланаре — по хет-трику

Московскийодержал крупную победу над испанской(7:0) в товарищеском матче на тренировочном сборе в Кампоаморе.

Хет-триками в составе армейцев отметились Аарон Оланаре и Федор Чалов, еще один гол забил Виталий Жиронкин. Четыре голевые передачи отдал Георгий Миланов.

Этой встречей подопечные Виктора Гончаренко завершили тренировочный сбор, который проходил в Кампоаморе.

Товарищеский матч ЦСКА — «Торревьеха» — 7:0 (1:0) Голы: Оланаре, 12 (1:0). Оланаре, 47 (2:0). Оланаре, 55 (3:0). Чалов, 64 (4:0). Чалов, 78 (5:0). Жиронкин, 86 (6:0). Чалов, 88 (7:0).ЦСКА: Помазун (Кырнац, 62), Игнашевич (Леонов, 46), Набабкин, Миланов, Гордюшенко, Хосонов, Тикнизян, Жиронкин, Бистрович, Оланаре, Чалов.

В другом товарищеском матчепроиграл калининградскойсо счетом 0:3.

Дубль сделал Максим Григорьев, еще один гол на счету Руслана Магаля.