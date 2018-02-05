«Зенит» переиграл литовский «Стумбрас» в контрольном поединке

обыграл литовскийсо счетом 2:0 в товарищеском матче на сборе в Турции.

Команды провели на поле два тайма по 35 минут.

«Сине-бело-голубые» сумели открыть счет на 15-й минуте встречи — Доменико Кришито исполнил фирменный навес с левого фланга и Римвидас Садаускас в прыжке срезал мяч в собственные ворота. Второй гол на свой счет записал Леандро Паредес на 62-й минуте матча.