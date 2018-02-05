«Зенит» переиграл литовский «Стумбрас» в контрольном поединке

Команды провели на поле два тайма по 35 минут.
«Сине-бело-голубые» сумели открыть счет на 15-й минуте встречи — Доменико Кришито исполнил фирменный навес с левого фланга и Римвидас Садаускас в прыжке срезал мяч в собственные ворота. Второй гол на свой счет записал Леандро Паредес на 62-й минуте матча.
Товарищеский матч
«Зенит» — «Стумбрас» — 2:0 (1:0)
Голы: Садаускас, 15 — в свои ворота (1:0). Паредес, 62 (2:0).«Зенит»: Лодыгин, Смольников, Терентьев, Каккоев, Скроботов, Кришито (Капленко, 36), Нобоа, Паредес, Плетнев, Полоз, Панюков.Предупреждение: Нобоа, 19.5 февраля. Белек. Стадион «Calista Luxury Resort Sports Center».