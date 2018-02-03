«Боруссия М» — «РБ Лейпциг»: онлайн-трансляция начнется в 20:30

В 20:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч

Последний матч между собой: «РБ Лейпциг» — «Боруссия М» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «РБ Лейпциг»).

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