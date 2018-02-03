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    «Боруссия М» — «РБ Лейпциг»: онлайн-трансляция начнется в 20:30

    Боруссия М — РБ Лейпциг: смотреть онлайн, прямая трансляция (03.02.2018)

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    •  Боруссия М — РБ Лейпциг20:30
    В 20:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч «Боруссия М» — «РБ Лейпциг».

    Последний матч между собой: «РБ Лейпциг» — «Боруссия М» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «РБ Лейпциг»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Боруссия М» — «РБ Лейпциг». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

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