ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артур — главное приобретение зимнего трансферного окнаЗимнее трансферное окно в РПЛ. Как изменились составы за это время Тим Цзю5 причин, почему Тим Цзю может победить Теренса Кроуфорда «Барселона» — «Наполи»ЛЧ. Триумф обороны в Милане, триллер в Португалии, хаотичное «дерби Марадоны» в Каталонии
  • 01:01
    • «Реал Сосьедад» проиграл дома «Вильярреалу»
  • 00:23
    • «Байер» обыграл «Майнц» на своем поле
  • 21:50
    • СКА разгромил на выезде минское «Динамо»
  • 00:54
    • «Мец» на своем поле уступил «Лиону»
  • 00:47
    • «Болонья» уверенно победила «Верону»
    Все новости спорта

    Продолжится ли безвыигрышная серия «Айнтрахта»?

    «Айнтрахт» — «Вольфсбург». Ставка (к. 1.88) и прогноз на чемпионат Германии на 25 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Айнтрахт Франкфурт Прогнозы на Вольфсбург Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Вольфсбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Айнтрахт» — фаворит матча
    «Айнтрахт» — «Вольфсбург». Матч пройдет в рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги, начало — 17:30 (мск) «Айнтрахт» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 25 Февраля 2024 года
    Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 17:30 Вольфсбург Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •

    «Айнтрахт»

    Турнирное положение: «Айнтрахт» занимает шестое место в зоне еврокубков. В его активе 34 забитых мячей, в пассиве — 28 пропущенных.

    Команда на четыре балла опережает седьмую позицию, которая находится вне зоны еврокубков.

    Последние матчи: в предыдущем туре гости потеряли очки. «Орлы» на чужом поле разошлись миром с «Фрайбургом» (3:3).

    В трех последних поединках во всех турнирах коллектив сыграл вничью. Словом, сейчас франкфуртцы явно не в лучшей форме.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Не сыграют: Каладжич, Луне, Ларссон — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах во всех турнирах «Айнтрахт» не знает побед при трех ничьих и одном поражении.

    Очевидно, что с такой формой, пусть в которой даже больше мировых, чем проигрышей, клуб всерьез рискует выпать из еврокубковой шестерки.

    Омар Мармуш — самый результативный игрок хозяев с девятью голами.

    «Вольфсбург»

    Турнирное положение: по итогам 22 матчей первенства «Вольфсбург» занимает 12-е место с 24 очками и разницей мячей 26-34.

    Команда на восемь баллов опережает зону плей-офф за право выступать в элите, а также на девять — непосредственно зону вылета, которая начинается с 17-й строчки.

  • «Хромая утка». Решение «Баварии» оставить Тухеля до конца сезона — ошибка
  • Мюнхенцы рискуют ухудшить и без того не лучшую ситуацию команды
  • 21/02/2024

    • Последние матчи: гости в прошлом туре на своем поле сыграли вничью. В этой игре склонить чашу весов на свою сторону не удалось участнику Лиги чемпионов «Боруссии» Дормунд (1:1).

    В шести последних матчах, которые пришлись на чемпионат Германии, коллектив пять раз сыграл вничью и один раз потерпел поражение.

    Не сыграют: Рожериу — травма. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: на сегодня у «Вольфсбурга» безвыигрышная серия в шесть матчей (все — в рамках Бундеслиги) при одном поражении и пяти ничьих.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Такая форма не сулит коллективу даже мизерных шансов на еврокубки, но зато ее, пожалуй, достаточно, чтобы не понизиться в классе.

    Йонас Винд — главная атакующая сила «Вольфсбурга» с девятью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Айнтрахт» не выиграл

    • в трех последних матчах «Айнтрахт» сыграл вничью

    • в семи из восьми последних матчей «Вольфсбурга» забивали оба соперника.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.50, победа «Вольфсбурга» — в 3.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.92 и 1.88.

    Айнтрахт Ф — Вольфсбург: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.253.453.25Бонус$9500
    •

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов. Им удается регулярно забивать, но в то же время, они часто и пропускают.

    В свою очередь, в трех из пяти последних матчей хозяев также было забито такое количество мячей.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в пяти из шести последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Вольфсбург» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.95

    Ещё прогнозы на спорт
    2.77
  • Прогноз на матч Коламбус — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Филадельфия — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  3.05
  • Прогноз на матч Атланта — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Оклахома — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Хьюстон — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Мемфис — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Чикаго — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Рууд — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Портленд — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Миннесота — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  4.41
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Айнтрахт» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 25.02.2024. Прогнозы на футбол. Продолжится ли безвыигрышная серия «Айнтрахта»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры