«Айнтрахт» — «Вольфсбург». Матч пройдет в рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги, начало — 17:30 (мск) «Айнтрахт» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: «Айнтрахт» занимает шестое место в зоне еврокубков. В его активе 34 забитых мячей, в пассиве — 28 пропущенных.

Команда на четыре балла опережает седьмую позицию, которая находится вне зоны еврокубков.

Последние матчи: в предыдущем туре гости потеряли очки. «Орлы» на чужом поле разошлись миром с «Фрайбургом» (3:3).

В трех последних поединках во всех турнирах коллектив сыграл вничью. Словом, сейчас франкфуртцы явно не в лучшей форме.

Все прогнозы на Бундеслигу

Не сыграют: Каладжич, Луне, Ларссон — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах во всех турнирах «Айнтрахт» не знает побед при трех ничьих и одном поражении.

Очевидно, что с такой формой, пусть в которой даже больше мировых, чем проигрышей, клуб всерьез рискует выпать из еврокубковой шестерки.

Омар Мармуш — самый результативный игрок хозяев с девятью голами.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: по итогам 22 матчей первенства «Вольфсбург» занимает 12-е место с 24 очками и разницей мячей 26-34.

Команда на восемь баллов опережает зону плей-офф за право выступать в элите, а также на девять — непосредственно зону вылета, которая начинается с 17-й строчки.

Последние матчи: гости в прошлом туре на своем поле сыграли вничью. В этой игре склонить чашу весов на свою сторону не удалось участнику Лиги чемпионов «Боруссии» Дормунд (1:1).

В шести последних матчах, которые пришлись на чемпионат Германии, коллектив пять раз сыграл вничью и один раз потерпел поражение.

Не сыграют: Рожериу — травма. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: на сегодня у «Вольфсбурга» безвыигрышная серия в шесть матчей (все — в рамках Бундеслиги) при одном поражении и пяти ничьих.

Такая форма не сулит коллективу даже мизерных шансов на еврокубки, но зато ее, пожалуй, достаточно, чтобы не понизиться в классе.

Йонас Винд — главная атакующая сила «Вольфсбурга» с девятью голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Айнтрахт» не выиграл

в трех последних матчах «Айнтрахт» сыграл вничью

в семи из восьми последних матчей «Вольфсбурга» забивали оба соперника.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.50, победа «Вольфсбурга» — в 3.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.92 и 1.88.

Айнтрахт Ф — Вольфсбург: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.253.453.25Бонус$9500

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов. Им удается регулярно забивать, но в то же время, они часто и пропускают.

В свою очередь, в трех из пяти последних матчей хозяев также было забито такое количество мячей.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в пяти из шести последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Вольфсбург» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.95