Джорджевич: Знаю множество историй про Луческу, но все рассказать не могу

Нападающий «Зенита», который в нынешнем сезоне выступает на правах аренды в тульском «Арсенале», рассказал о работе под руководством румынского специалиста

«Лодыгин говорил, что Мирча порой вел себя странно? Да, так все и было. Я знаю множество историй про Луческу, но все рассказать не могу. Он знает очень много языков, но, видимо, они иногда перемешиваются у него в голове. Однажды во время тренировки он кричал Роберту Маку: "Mak, do you speak English?". Тот отвечает: "Yes". И тут же Луческу выдает на чистом русском: "Тогда играй ближе, ближе играй!". Вся команда лежала на газоне от смеха.

Возможно, такое было и во время игр. Но я больше помню игру с "Маккаби" в Лиге Европы, фантастический матч, когда мы отыгрались с 0:3 и победили 4:3, а я забил победный гол. Когда мы зашли в раздевалку, не могли поверить в происходящее, ребята поздравляли меня. И тут заходит Луческу, подходит ко мне и говорит: "О'кей, парень, хорошо, но в моменте с голом ты должен был отдать пас, а не бить по воротам". Помню Кришито, Нету и другие ребята подскочили и начали меня защищать: Эй, Мистер, о чем вы говорите? Он спас наши задницы!» — цитирует Джорджевича «Чемпионат».