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    Гендиректор «Амкара»: Поменять газон посреди сезона нереально

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    Игорь Резвухин
    На фото:Игорь Резвухин
    Онлайн: Закрытие трансферного окна. Зима 2018Завершен
    Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин заявил, что РФС рекомендовал клубу заменить газон на стадионе «Звезда» в течение этого сезона, однако сделать это невозможно.

    «Я до сих пор не понимаю, почему у нас закрыли стадион. Возможно ли выполнить рекомендацию РФС и поменять газон среди сезона? Нереально, конечно! У нас на данный момент есть сертификат, который действует до 2020 года, он выдан нам в сентября 2017 года! В рекомендации, которую составила нам комиссия, написано: "Рекомендовано поменять газон". Все – больше ничего», — сказал Резвухин, передает «Спорт-Экспресс».

    «Мы писали письма, чтобы нам разъяснили позицию, но ответов на них так и нет», — подчеркнул гендиректор «Амкара».

    «Как можно поменять газон в минусовую температуру?», — также сказал Резвухин.

    Напомним, матч 24-го тура РФПЛ «Амкара» и «Локомотива» пройдет в Москве. За это «Локомотив» заплатит «Амкару» 20 миллионов рублей.

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