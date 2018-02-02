Гендиректор «Амкара»: Поменять газон посреди сезона нереально

Генеральный директорзаявил, чторекомендовал клубу заменить газон на стадионе «Звезда» в течение этого сезона, однако сделать это невозможно.

«Я до сих пор не понимаю, почему у нас закрыли стадион. Возможно ли выполнить рекомендацию РФС и поменять газон среди сезона? Нереально, конечно! У нас на данный момент есть сертификат, который действует до 2020 года, он выдан нам в сентября 2017 года! В рекомендации, которую составила нам комиссия, написано: "Рекомендовано поменять газон". Все – больше ничего», — сказал Резвухин, передает «Спорт-Экспресс».

«Мы писали письма, чтобы нам разъяснили позицию, но ответов на них так и нет», — подчеркнул гендиректор «Амкара».

«Как можно поменять газон в минусовую температуру?», — также сказал Резвухин.

Напомним, матч 24-го тура РФПЛ «Амкара» и «Локомотива» пройдет в Москве. За это «Локомотив» заплатит «Амкару» 20 миллионов рублей.