ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Арустамян: «Локомотив» заплатит «Амкару» 20 миллионов рублей

    РФПЛ Футбол России Локомотив Амкар Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Нобель Арустамян
    На фото:Нобель Арустамян
    «Амкар» получит от «Локомотива» около 20 миллионов рублей за перенос матча 24-го тура РФПЛ из Перми в Москву.

    Об этом сообщил футбольный комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян на своем Youtube-канале «Нобель Арустамян. Секретные материалы».

    «Главная причина, по которой "Амкар" согласился играть с "Локомотивом" в Москве, — это то, что москвичи полностью берут на себя перелет, проживание пермяков в столице, а также билетную программу.

    По моей информации от одного источника, "Амкар" за все эти истории получит около 20 млн рублей. Такую сумму заплатит "Локомотив". Понятно, что вопросы могут быть по билетной программе — плюс-минус, но вот такая сумма примерно "Амкару" достанется», — сказал Арустамян.

    Подкуп беспризорника. «Локо» получил дополнительный домашний матч

    Матч «Амкар» — «Локомотив» пройдет 31 марта.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Подкуп беспризорника. «Локо» получил дополнительный домашний матч
  • «Амкар» решил провести игру с «железнодорожниками» в Москве
    •
  • Трансферный дайджест. 13-19 марта
  • Уйдет ли Левандовски в «Реал», кого «Милан» хочет в обмен на Доннарумму, чье внимание льстит Алиссону и другие трансферные новости последних дней
    •
  • 23/03
    • Уткин: «Амкар» – продажная. Желаю вам снега до июня
  • 23/03
    • Червиченко: «Локомотив» выиграл гонку админресурсов, чемпионат превращается в клоунаду
  • 23/03
    • Семин о переносе: Ну а мы тут причем?
  • 23/03
    • Адриано: Я бы не сказал «нет» ни ЦСКА, ни «Локомотиву», ни «Зениту»
  • 23/03
    • Прядкин раскритиковал «Амкар» и выступил за сокращение РФПЛ
  • 23/03
    • Боккетти вернулся в общую группу «Спартака»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Хамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероКриштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьФранческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Андреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеДиего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18
    Подробный разбор
  • «МанСити» — «Барселона»: кто кого?
  • Каким будет исход потенциального финала Лиги чемпионов
    •
  • Против Бразилии — все в белом и без аншлага
  • Рассказываем, как сборная России готовится к товарищескому матчу с Бразилией
  • Роналду вырывается вперед в схватке с Месси
  • Вечное противостояние пока что за португальцем
    •
  • Мэйвезер и «Ньюкасл». День дураков еще не наступил
  • Мэйвезер сделал громкое заявление — что думают СМИ, а также фанаты «Ньюкасла», и что случится в итоге
    •
  • Игра, которую ведет Неймар
  • Что стоит за финансовыми аппетитами форварда?
    •
  • Роналду и роботы, Мюллер и лошади, а также диснеевский принц Боатенг
  • Наблюдаем через «Инстаграм», как звезды футбола проводят свой досуг.
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Сумеет ли сборная России забить бразильцам без Кокорина?
  • Россия — Бразилия. Прогноз и ставки на международный товарищеский матч 23 марта
  • 4,0
    •
  • От «Айлендерс» и «Чикаго» снова ждем много шайб
  • «Айлендерс» — «Чикаго». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 25 марта
  • 1,80
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 20:28
    • Тренер «Гэлакси» Шмид: Ибрагимович мог выбрать более финансово привлекательный вариант
  • Ибрагимович изменил «МЮ» и стал большей легендой
  • Реакция прессы на уход Ибрагимовича из «МЮ»
    • 19:50
  • 19:17
    • «Ахмат» обыграл «Ростов» в контрольном матче
  • 18:41
    • Ибрагимович подписал контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»
  • 18:13
    • Сборная России назвала состав на матч с Бразилией
  • 17:54
    • Молодежная сборная России вырвала победу у сверстников из Македонии
  • 17:42
    • Стал известен призовой фонд Лиги наций
  • 17:15
    • Боккетти вернулся в общую группу «Спартака»
  • 17:00
    • Уругвай обыграл Чехию в товарищеском матче
  • 16:46
    • «Аль-Джазира» выплатит 3 млн евро Фарфану
  • 16:30
    • Роберто Карлос: Бразилия – фаворит ЧМ-2018
  • 16:16
    • Месси может пропустить матч с Италией
  • 15:43
    • «Молодежка» «Локомотива» одержала победу в Туле
  • 15:28
    • Болт принял участие в тренировке «Боруссии»
  • 15:13
    • «СКА-Хабаровск» проведет контрольный поединок с КАМАЗом в Турции
  • 14:54
    • «Рединг» назвал имя нового наставника
  • 14:38
    • Лунев признан лучшим игроком «Зенита» в марте
  • 14:22
    • Донецкий «Шахтер» может подписать очередного бразильца
  • 13:52
    • Прядкин: Без клубов стадионам ЧМ-2018 конец
  • 13:37
    • СК возбудил дело о мошенничестве в связи со строительством стадиона «Санкт-Петербург»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус