Арустамян: «Локомотив» заплатит «Амкару» 20 миллионов рублей

получит отоколо 20 миллионов рублей за перенос матча 24-го тура РФПЛ из Перми в Москву.

Об этом сообщил футбольный комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян на своем Youtube-канале «Нобель Арустамян. Секретные материалы».

«Главная причина, по которой "Амкар" согласился играть с "Локомотивом" в Москве, — это то, что москвичи полностью берут на себя перелет, проживание пермяков в столице, а также билетную программу.

По моей информации от одного источника, "Амкар" за все эти истории получит около 20 млн рублей. Такую сумму заплатит "Локомотив". Понятно, что вопросы могут быть по билетной программе — плюс-минус, но вот такая сумма примерно "Амкару" достанется», — сказал Арустамян.

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Матч «Амкар» — «Локомотив» пройдет 31 марта.