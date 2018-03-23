Подкуп беспризорника. «Локо» получил дополнительный домашний матч

Неготовность стадиона

Проблемы «Амкара» с домашней ареной начались уже в начале марта. Едва стартовала вторая часть сезона, как комиссия по оценке полей РФС и РФПЛ посетила стадион «Звезда» и признала его неготовым к проведению матчей РФПЛ.

Как отметили в пермском клубе, это произошло по следующей причине – на протяжении всей зимы шла подготовка к матчу с «Авангардом», и со стадиона было вывезено порядка 4000 кубометров снега. Наконец, перед этой игрой был обильный снегопад, в течение всего игрового дня трактор убирал с газона непрерывно падавший снег, и в результате поле лишилось некоторой части этого засыпного материала. В итоге, высота засыпки крошки оказалась ниже необходимой, что стало основанием для запрета на проведение матчей.

Сертификат стадиона был отозван на время исправления проблемы – нехватки синтетической крошки. При этом засыпать крошку можно лишь при плюсовой температуре и в сухую погоду.

«Амкар» был вынужден провести домашние матчи с «Краснодаром» и «Арсеналом» в Уфе, а также начал думать не об устранении проблем своего стадиона, а о том, где бы сыграть встречи против «Локомотива» и «Рубина».

При этом старший тренер «Амкара» Андрей Каряка искренне признался, что не понимает, почему клубу запрещают принимать соперников в Перми.

Андрей Каряка Старший тренер «Амкара» Знаю, что рассматривались разные варианты. Кто именно принимал это решение, я не знаю. Неприятно, конечно, что дома не разрешают играть. Не знаю, по каким причинам. Поле достаточно хорошее. Мы тренируемся на нем все время. Проводили игры, и на Кубок играли при минус 15, и проблем не было. Конечно, хочется играть дома. Но что мы можем сделать.

Вариант с Хабаровском

Пару дней назад стало известно о том, что «Амкар» задумался о проведении домашних матчей с «Локомотивом» и «Рубином» не в Уфе, а в Хабаровске. Логика данного решения просматривалась в следующем: пермяки летят на Дальний Восток, полностью там акклиматизируются, а затем играют на местном стадионе три подряд встречи – две вышеупомянутые и выездную со СКА.

Игорь Резвухин Генеральный директор «Амкара» Нельзя говорить, что «Амкар» заинтересован играть матчи с «Локомотивом» и «Рубином» в Хабаровске. У нас сейчас такая ситуация, что мы рассматриваем все возможные варианты, а между матчами с «Локомотивом» и «Рубином» у нас игра в Хабаровске, поэтому такой вариант мы рассматриваем среди других. Еще есть Уфа, Саранск, но мы не оставляем надежд вернуть свой стадион. В приоритете – сыграть в Перми на стадионе «Звезда».

Данный вариант стал еще более реальным после того, как в «Амкаре» заявили, что получили одобрение из Хабаровска.

Денис Маслов Исполнительный директор «Амкара» Между двумя турами – 24-м с «Локо» и 26-м с «Рубином» – проводим гостевой матч в Хабаровске, и планируем организовать там довольно продолжительный сбор, акклиматизироваться. Сыграем три матча, а затем полетим в Москву, на встречу с ЦСКА. Что касается резервной арены в Уфе, то вольны выбирать из спортсооружений первой категории, на которых можно выступать клубам РФПЛ. Сделали запрос в Хабаровск по 24-му и 26-му турам, на что получили положительный ответ.

Одним из главных критиков подобной позиции «Амкара» выступил комментатор, который не понял, почему пермский клуб не способен подготовить свой стадион.

Василий Уткин Комментатор А как вообще может быть не готово поле в Перми? Оно ведь искусственное. Там не может быть жидкой грязи по щиколотку. Погода в Перми такая же, как в Москве, если не лучше в последнее время. Наконец, до игры еще десять дней. За эти десять дней при желании президент клуба «Амкар» (неважно, как его зовут) может просто ради румянца на щеках силами одной лопаты очистить трибуны от снега, если это требуется, а его жена с парой подружек может высушить поле (если оно вдруг сырое) силами пары-тройки бытовых фенов. А что, это даже интересно. Тем более, что в клубе, в котором нет денег, боссу все равно нечем заняться. Но нет. Нищий клуб арендует поле в Хабаровске, берет борт лететь туда и как-то еще должен разместить ведь там команду. Совершенно очевидно, что а) пойти на это нищий клуб может лишь в том случае, если это принесет ему не расходы, а доходы и б) это происходит при полном попустительстве администрации премьер-лиги. Десять дней до игры. Десять! В такой ситуации настоящий футбольный босс берет трубку, звонит и ледяным голосом говорит: «Это Прядкин. Вы что там...» – и вот тут очень экспрессивно – «о**ели»?! Дальше нужно орать примерно минуту, и начать со слов типа «пермский, ну-ка взял жопу в горсть, нашел лопаты или что хочешь...» И потом снова спокойно: «Время даю до вторника. Во вторник у тебя комиссия, и попробуй мне, б..., поле не подготовь. С чемпионата сниму. Все, работай». Этого, конечно, не будет.

Выгодное предложение

Ну а накануне и вовсе стало известно, что «Амкар» примет «Локомотив» в Москве, поскольку получил выгодное предложение от «железнодорожников», которые берут на себя все расходы по проведению игры, а пермяки получают всю прибыль от билетной программы.

Надеемся, что решение будет встречено нашими болельщиками с пониманием. В связи с невозможностью проводить домашние матчи на своем поле руководством клуба было предложено несколько вариантов организации поединка, и именно этот вариант правление сочло оптимальным для «Амкара» по целому ряду причин. Во-первых, мы пришли к договоренности с коллегами из столичного клуба относительно финансовой стороны организации матча. «Локомотив» берет на себя все расходы по проведению игры, а «Амкар» получает всю прибыль от билетной программы. С учетом нынешней ситуации в клубе, это существенно для «Амкара». Во-вторых, игра пройдет на хорошем поле и в истинно футбольной атмосфере. «Амкар» никогда не оставался в Москве без поддержки наших болельщиков, и мы рассчитываем на то, что голос гостевого сектора арены в Черкизово, который на этот раз фактически станет домашним, поможет нашей команде проявить себя с лучшей стороны. Для красно-черных стало доброй традицией добиваться положительных результатов на лучших стадионах России. Только в текущем сезоне в активе «Амкара» – выездные победы над «Локомотивом» и «Рубином», ничьи со «Спартаком» и «Краснодаром». Не сомневаемся, что перенос матча на «РЖД Арену» только добавит нашим футболистам эмоций, что позволит им показать в матче с лидерами чемпионата все, на что они способны. Еще раз приносим извинения за доставленные неудобства нашим болельщикам, и в первую очередь – обладателям абонементов. В ближайшее время мы сообщим о способах предоставления им компенсации из-за сложившихся форс-мажорных обстоятельств. Время начала матча будет сообщено дополнительно. Заявление «Амкара»

«Амкар», очевидно, не нарушает регламент РФПЛ, в котором сказано, что в случае неготовности домашней арены клуб должен провести матч на заявленном запасном стадионе, коим является «Нефтяник». Впрочем, клуб вправе выбрать и другой стадион, если по каким-либо причинам матч не может быть проведен ни на одном из заявленных стадионов.

Нажили врагов

В то же время решение «Амкара» вызвало бурную реакцию в СМИ, поскольку оно позволяет «Локомотиву», имеющему хорошие шансы на чемпионство, получить дополнительную домашнюю встречу, которая может стать определяющей на финише сезона.

Бурной критикой тут же разразился уже упомянутый Василий Уткин, назвавший пермский клуб «продажным».

Василий Уткин Комментатор И вот счастье! Игра «Амкара» и «Локомотива» не состоится в Хабаровске. О нет! Но она состоится в Москве. На стадионе «Локомотив». То есть все-таки нельзя приготовить поле в Перми за 10 дней? К 31 марта? «Амкар» – продажная. Торгануть собой не в одну, так в другую сторону. А впрочем, что тут нового. Ну, разумеется, более уверенного доказательства, что в Перми футбол не нужен, не измыслит самый коварный враг. Желаю вам снега до июня, пермяки.

Бывший президент «Спартака»заявил, что «Локомотив» выиграл гонку админресурсов, а чемпионат России превращается в клоунаду.

Андрей Червиченко Бывший президент «Спартака» Наш чемпионат постепенно превращается в клоунаду. Я говорил, что у «Локомотива» лучший админресурс в этом сезоне. Этого следовало ожидать. Не удивлюсь, если «Локомотив» вдруг проиграет, захочет переиграть матч. Если «Амкар» на это согласен, то на тему справедливости рассуждать трудно. Хозяин – барин, они могут вообще не приезжать на игру и сразу подарить три очка. Тут есть вопросы к «Амкару»: почему именно так происходит? Видимо, это то предложение, от которого они не смогли отказаться. «Локомотив» в этом сезоне выиграл гонку админресурсов. В игре за полем они лучшие. Но раз смогли, значит, молодцы. Это тоже работа. Думаю, после этого решения гонка за чемпионство закончена.

Бывший защитник «Амкара»уверен, что руководство клуба просто подставило футболистов, так как не должно было соглашаться на предложение «Локомотива».