Руководстворешило отказаться от новой эмблемы, которая недавно была представлена. Как сообщает The Telegraph, клуб будет консультироваться с болельщиками для того, чтобы потом представить новый вариант клубного логотипа.

Клуб принял решение провести дополнительные консультации с болельщиками и представить новый вариант.

От эмблемы, которую клуб представил неделю назад, решено отказаться из-за негативной реакции болельщиков. Петиции против новой эмблемы собрали более 77 тысяч подписей.

Leeds United officially SCRAP salute badge — and now fans are being asked to design a new one: https://t.co/2cqhPxyU1L #MOT #LUFC pic.twitter.com/vM26PLttzD