ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Динамо» обыграло «Тренчин» в первом матче Рауша

    Динамо Товарищеские матчи РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    «Динамо»
    На фото:«Динамо»
    Онлайн: Закрытие трансферного окна. Зима 201809:00
    Московское «Динамо» обыграло словацкий «Тренчин» (3:1) в товарищеском матче.

    За «Тренчин» уже на 9-й минуте отличился Якуб Паур. В составе победителей дубль оформил Вячеслав Грулев, один мяч на счету Евгения Луценко.

    В этой встрече за столичный клуб дебютировал защитник Константин Рауш, который ранее перешел из «Кельна». Он провел на поле первый тайм, отличившись голевой передачей на Луценко.

    «Динамо» после 20 туров РФПЛ располагается на 12-й строчке в турнирной таблице. «Тренчин» находится на шестой строчке чемпионата Словакии после 19 туров.

    Товарищеский матч
    «Динамо» (Москва) – «Тренчин» – 3:1 (1:1)
    Голы: Паур, 9 (0:1). Луценко, 22 (1:1). Грулев, 54 (2:1). Грулев, 72 (3:1).«Динамо»: Шунин, Рыков (Темников, 46), Рауш (Козлов, 46), Цаллагов (Хольмен, 46), Морозов (Калугин, 46), Шуньич (Соснин, 46), Соу (Катрич, 46), Ташаев (Кузьмин, 46), Луценко (Грулев, 46), Черных (Москвичев, 46), Марков (Обольский, 46).Предупреждение: Козлов, 70.
    Разгромит ли «Спартак» софийский ЦСКА, вслед за московским?«Спартак» — «ЦСКА София». Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 31 января
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Софьян Ханни. То, что доктор прописал
  • Все о потенциальном новичке московского «Спартака»
    •
  • Талантливый и трудолюбивый. «Спартаку» такой пригодится
  • Рассказываем о карьере бразильского защитника Лукаса Вериссимо
    •
  • 30/01
    • Ханни успешно прошел медобследование для «Спартака»
  • 30/01
    • Смолов останется в «Краснодаре», считает Черчесов
  • 30/01
    • СМИ: ЦСКА хочет продать Оланаре
  • 30/01
    • Дзюба и Новосельцев перешли в «Арсенал»
  • 30/01
    • Защитник «Рубина» перешел в киевское «Динамо»
  • 30/01
    • Промес перейдёт в «Саутгемптон», если клубы договорятся
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Новый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайн«Спартак» празднует чемпионство«Спартак» всем все доказалПобеда «Спартака» над «Тереком» и празднование чемпионства — в нашем обзоре прессыЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Криштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьЕвгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Лионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мира
    Подробный разбор
  • Софьян Ханни. То, что доктор прописал
  • Все о потенциальном новичке московского «Спартака»
    •
  • Талантливый и трудолюбивый. «Спартаку» такой пригодится
  • Рассказываем о карьере бразильского защитника Лукаса Вериссимо
    •
  • «Барселона» вышла сухой из воды
  • Реакция прессы на матч «Барселона» — «Алавес»
    •
  • Трансферный дайджест. 23-29 января
  • За кем охотится «Реал», кто нужен «Тоттенхэму», продаст ли «Спартак» своего лидера и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Разогрев на Средиземном море. Команда Карпина обосновалась в Белеке
  • Рассказываем о том, как проходит подготовка «Ростова» ко второй части сезона
    •
  • Видич на полгода. Кто пришел в «Спартак»
  • Представляем новичка «Спартака»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Сан-Хосе» едет за победой к «Детройту»
  • «Детройт» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 1 февраля
  • 1,74
    •
  • Возьмет ли «Вашингтон» реванш у «Филадельфии»?
  • «Вашингтон» — «Филадельфия». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 1 февраля
  • 2,04
    •
    Футбол. Лента новостей
  • АПЛ. «Арсенал» уступил «Суонси», «Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд»
  • Обзор матчей 25-го тура английской Премьер-лиги
    • 02:03
  • 01:34
    • ПСЖ вышел в финал Кубка французской лиги
  • 01:19
    • «Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд»     Закрытие трансферного окна. Зима 2018
    Сегодня в 09:00
  • 01:12
    • «Арсенал» проиграл «Суонси»
  • 00:50
    • Игуаин принес «Ювентусу» победу над «Аталантой» в Кубке Италии
  • 21:36
    • Гончаренко: Есть задумки, как использовать Мусу
  • 21:19
    • Промес перейдёт в «Саутгемптон», если клубы договорятся
  • 20:59
    • Сане выбыл на шесть недель из-за травмы лодыжки
  • 20:28
    • «Севилья» арендовала хавбека «Суонси»
  • Что означает для «Челси» и «Арсенала» переход Жиру
  • Как понимать этот трансфер?
    • Вчера в 20:24
  • Разгромит ли «Спартак» софийский ЦСКА, вслед за московским?
  • «Спартак» — «ЦСКА София». Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 31 января
    • 2,03Сегодня в 19:30
  • 18:55
    • У «Рубина» нет данных по допингу у Камболова
  • 18:42
    • «Атлетик» выкупил у «Реал Сосьедада» защитника за 32 миллиона евро
  • Чья смена наставника будет удачливее?
  • «Сток Сити» — «Уотфорд». Прогноз и ставки на матч 25-го тура АПЛ 31 января
    • 1,70Сегодня в 23:00
  • 16:50
    • Киевское «Динамо» может подписать защитника «Рубина»
  • 16:32
    • «Манчестер Сити» объявил о трансфере Ляпорта
  • 16:19
    • Вячеслав Караваев может перейти в «Витесс»
  • 15:43
    • Ханни успешно прошел медобследование для «Спартака»
  • 14:25
    • Ярмоленко получил травму и пропустит несколько недель
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус