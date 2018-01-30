«Динамо» обыграло «Тренчин» в первом матче Рауша

Московскоеобыграло словацкий(3:1) в товарищеском матче.

За «Тренчин» уже на 9-й минуте отличился Якуб Паур. В составе победителей дубль оформил Вячеслав Грулев, один мяч на счету Евгения Луценко.

В этой встрече за столичный клуб дебютировал защитник Константин Рауш, который ранее перешел из «Кельна». Он провел на поле первый тайм, отличившись голевой передачей на Луценко.

«Динамо» после 20 туров РФПЛ располагается на 12-й строчке в турнирной таблице. «Тренчин» находится на шестой строчке чемпионата Словакии после 19 туров.