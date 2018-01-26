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    Ковачич может продолжить карьеру в Англии

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    Матео Ковачич
    На фото:Матео Ковачич
    Полузащитник «Реала» Матео Ковачич может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Mirror.

    Видеть хорватского футболиста в клубе хочет главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью. Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» готов предложить «Реалу» за Ковачича 30 миллионов евро.

    Отмечается, что манкунианцы ищут нового полузащитника на замену Майклу Каррику, который летом завершит карьеру. Кроме того возможен уход из команды Маруана Феллаини, чей контракт истекает по окончании сезона.

    В текущем сезоне 23-летний футболист не имеет регулярной игровой практики в мадридском клубе. Ковачич провёл в чемпионате Испании всего шесть матчей.

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