Глушаков: Будет тяжело и интересно играть с Турцией и Швецией

Полузащитник сборной Россиисказал, что еще не вникал в схему проведения Лиги наций.

24 января состоялась жеребьевка нового турнира УЕФА, по итогам которой соперниками команды Станислава Черчесова стали Турция и Швеция.

«Турция и Швеция — хорошие команды. Кого-то из них выделять, ставить выше или ниже глупо. И с теми и с другими будет тяжело и интересно играть.

Надеюсь, болельщикам тоже понравится. Сборная всегда ищет подходящих соперников по товарищеским матчам перед чемпионатом мира или Европы. А здесь нам уже выпали достойные команды.

Пока, если честно, не вникал в схему проведения Лиги наций. Когда турнир стартует, станем думать об этом. Любопытно будет разобраться, понять, что и как», — цитирует официальный сайт УЕФА Глушакова.

Матчи Лиги наций пройдут в сентябре-ноябре 2018 года. Календарь игр будет утвержден позднее.