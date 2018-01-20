«Атлетико» не удержал победный счет в матче с «Жироной»

Встреча, которая прошла на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилась со счетом 1:1.
На 34-й минуте Антуан Гризманн с передачи Диего Косты вывел «матрасников» вперед.
Однако на 73-й минуте каталонцам удалось отыграться усилиями Кристиана Португеса.
«Атлетико» занимает второе место в турнирной таблице (43 очка), а «Жирона» — восьмое (27 очков).
Чемпионат Испании. 20-й тур
«Атлетико» — «Жирона» — 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – 34 Гризманн, 1:1 – 73 Португес.«Атлетико»: Облак, Савич, Люка Эрнандес, Врсалько (Витоло, 80), Хименес, Сауль, Парти, Феррейра Карраско, Корреа, Диего Коста (Гамейро, 61), Гризманн (Коке, 71).«Жирона»: Буну (Ирайсос, 46), Рамальо, Хуанпе, Эспиноса, Адай, Португес, Гранель (Тимор, 84), Гарсия, Понс, Мохика, Олунга.Предупреждения: Хуанпе (31), Адай (37), Парти (45), Врсалько (66), Хименес (82), Эспиноса (82), Облак (90).