«Атлетико» не удержал победный счет в матче с «Жироной»

«Атлетико» занимает второе место в турнирной таблице (43 очка), а «Жирона» — восьмое (27 очков).

Однако на 73-й минуте каталонцам удалось отыграться усилиями Кристиана Португеса .

На 34-й минуте Антуан Гризманн с передачи Диего Косты вывел «матрасников» вперед.

Встреча, которая прошла на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилась со счетом 1:1.

«Атлетико» — «Жирона». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 20 января

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Отметит ли Коста возвращение на поле голом? «Атлетико» — «Жирона». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 20 января

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