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    «Атлетико» не удержал победный счет в матче с «Жироной»

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    Футболисты «Жироны»
    На фото:Футболисты «Жироны»
    «Атлетико» сыграл вничью с «Жироной» в домашнем матче 20-го тура испанской Примеры.

    Встреча, которая прошла на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилась со счетом 1:1.

    На 34-й минуте Антуан Гризманн с передачи Диего Косты вывел «матрасников» вперед.

    Однако на 73-й минуте каталонцам удалось отыграться усилиями Кристиана Португеса.

    «Атлетико» занимает второе место в турнирной таблице (43 очка), а «Жирона» — восьмое (27 очков).

    Чемпионат Испании. 20-й тур
    «Атлетико» — «Жирона» — 1:1 (1:0)
    Голы: 1:0 – 34 Гризманн, 1:1 – 73 Португес.«Атлетико»: Облак, Савич, Люка Эрнандес, Врсалько (Витоло, 80), Хименес, Сауль, Парти, Феррейра Карраско, Корреа, Диего Коста (Гамейро, 61), Гризманн (Коке, 71).«Жирона»: Буну (Ирайсос, 46), Рамальо, Хуанпе, Эспиноса, Адай, Португес, Гранель (Тимор, 84), Гарсия, Понс, Мохика, Олунга.Предупреждения: Хуанпе (31), Адай (37), Парти (45), Врсалько (66), Хименес (82), Эспиноса (82), Облак (90).
    Отметит ли Коста возвращение на поле голом?«Атлетико» — «Жирона». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 20 января
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