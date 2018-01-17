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    «Волгарь» подтвердил уход Газзаева

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    Юрий Газзаев
    На фото:Юрий Газзаев
    Главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба.

    В телефонном разговоре специалист сообщил министру спорта Астраханской области и руководству клуба о решении уйти.

    Новым главным тренером «Волгаря» станет Андраник Бабаян, ныне старший тренер волжской команды.

    Газзаев работал в астраханском клубе с 2013 года. Под его руководством команда обновила свое высшее достижение в истории, заняв в 2016 году 4-е место в первенстве ФНЛ и сыграв в стыковых матчах за выход в РФПЛ.

    Ранее появилась информация, что Газзаев переберется во Владикавказ и возглавит местный «Спартак».

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