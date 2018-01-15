ПСЖ одержал победу над «Нантом»

на выезде обыгралв матче 20-го тура чемпионата Франции со счетом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой счёт записал Анхель Ди Мария, который отличился с передачи Эдинсона Кавани на 12-й минуте. В концовке матча «Нант» остался вдесятером после того, как защитник Диего Карлос получил красную карточку. Таким образом, парижане одержали четвёртую подряд победу в Лиге 1.

ПСЖ, одержавший четвертую победу подряд, с 53 очками лидирует в чемпионате. «Нант», в активе которого 33 балла, занимает пятую строчку.