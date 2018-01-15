ПСЖ одержал победу над «Нантом»

В составе победителей единственный гол на свой счёт записал Анхель Ди Мария, который отличился с передачи Эдинсона Кавани на 12-й минуте. В концовке матча «Нант» остался вдесятером после того, как защитник Диего Карлос получил красную карточку. Таким образом, парижане одержали четвёртую подряд победу в Лиге 1.
ПСЖ, одержавший четвертую победу подряд, с 53 очками лидирует в чемпионате. «Нант», в активе которого 33 балла, занимает пятую строчку.
Чемпионат Франции. 20-й тур
«Нант» — ПСЖ — 0:1 (0:1)
Гол: Ди Мария, 12.«Нант»: Тэтэрушану, Паллуа, Дюбуа (Томассон, 81), Диегу Карлос, Лукас Лима, Авазьем, Туре, Ронжье, Жиротто (Нгом, 72), Сала, Бамму (Илоки, 66).ПСЖ: Ареола, Дани Алвес, Кюрзава, Маркиньюс, Кимпембе, Верратти, Рабьо, Ло Сельсо, Кавани (Менье, 68), Ди Мария (Нкунку, 80), Мбаппе.Предупреждения: Верратти, 15. Диегу Карлос, 29. Паллуа, 41. Дани Алвес, 60. Удаление: Диегу Карлос (Н), 90+1.