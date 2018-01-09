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    Ушел из жизни Валерий Матюнин

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    Валерий Матюнин
    На фото:Валерий Матюнин
    Во вторник, 9 января, скончался мастер спорта СССР, известный в прошлом футболист московского «Динамо», обладатель Кубка СССР—1984 Валерий Матюнин, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

    Помимо «Динамо» он также защищал цвета «Факела», «Арсенала», «Спартака» (Кострома), «Днепра» (Могилёв) и других команд.

    После окончания игровой карьеры Валерий Матюнин работал арбитром. В последнее время он был членом президиума Московской федерации футбола, где также возглавлял Комитет ветеранов футбола.

    Футбольными судьями стали и сыновья Матюнина – Алексей и Максим. Алексей работает на играх российской Премьер-лиги.

    Валерий Матюнин постоянно выступал за команду динамовских ветеранов на турнире «Негаснущие звезды», был одним из лучших бомбардиров. И умер он сегодня утром на футбольном поле.

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