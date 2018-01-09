Ушел из жизни Валерий Матюнин

Во вторник, 9 января, скончался мастер спорта СССР, известный в прошлом футболист московского, обладатель Кубка СССР—1984 сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Помимо «Динамо» он также защищал цвета «Факела», «Арсенала», «Спартака» (Кострома), «Днепра» (Могилёв) и других команд.

После окончания игровой карьеры Валерий Матюнин работал арбитром. В последнее время он был членом президиума Московской федерации футбола, где также возглавлял Комитет ветеранов футбола.

Футбольными судьями стали и сыновья Матюнина – Алексей и Максим. Алексей работает на играх российской Премьер-лиги.

Валерий Матюнин постоянно выступал за команду динамовских ветеранов на турнире «Негаснущие звезды», был одним из лучших бомбардиров. И умер он сегодня утром на футбольном поле.