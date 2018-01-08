Миланов хотел бы продолжать играть в ЦСКА много лет

Полузащитник ЦСКАрассказал о своих ожиданиях от 2018 года, а также отметил, что хотел бы продолжать выступать за «армейский» клуб.

«Больше всего я хочу быть здоровым в новом году. Я до сих пор не знаю, где продолжу свою карьеру, это одна из главных проблем в 2018 году.

ЦСКА — моя команда, это мой первый клуб за границей. В Москве чувствую себя как дома. Я очень счастлив в этом клубе.

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В январе у меня состоятся переговоры, потому что есть интерес со стороны команд из других стран. Но я хочу поговорить сначала с ЦСКА и понять их позицию, а они услышали бы мои пожелания. Если договоримся, хотел бы продолжать играть в ЦСКА много лет.

Я хочу принять правильное решение. Пока не могу сказать на 100%, где продолжу играть, но ЦСКА люблю, как свой родной клуб. В клубе президент и тренеры меня очень уважают. Я не исключаю возможности продолжить карьеру в ЦСКА», — приводит слова Миланова БНТ.