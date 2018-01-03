Гинер: Надеюсь, зимой в ЦСКА будут новички

Президент ЦСКАсообщил, что клуб ведет переговоры по приобретению новых футболистов.

Гинер: Мы сделаем чемпионат из 18 команд

«В карман ко мне еще никто не заглядывает, поэтому наши определяют так: Гинер ничего не покупал, значит у него нет денег. Знаете, у меня постоянно складывается впечатление, что играю не в чемпионате России по футболу, а в чемпионате "Кто больше купит". Я в такой чемпионат идти не хочу.

Конечно, можно купить пять-шесть игроков и показать, мол, вот, смотрите, у нас хорошее финансовое состояние. Но, во-первых, есть финансовый фэйр-плей, который этого не позволяет. Второе, лишь бы покупать — это не про меня. Именно поэтому нашу селекционную работу считают хорошей.

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Купить лишь бы купить? Да у меня молодые хорошие ребята растут, которые для той же сборной пригодятся. На скамейку посадить? Чтобы у Гончаренко на ней сидели не 16 игроков, а 23? Зачем?

Вот, например, летом нашли двух хороших футболистов, которые нас бы реально усилили. Начали общаться, торговаться и так далее. В итоге одного пришел и взял в два раза дороже "Манчестер Сити", второго — ПСЖ. Закончили.

Мы будем покупать футболистов, которые усилят клуб. Покупать ради покупки не будем. Сейчас занимаемся, ищем, договариваемся по некоторым. Надеюсь, новички будут.

Славо богу, финансовое состояние футбольного клуба хорошее. Оно не отличное, оно не то чтобы мы прям не знаем, куда деньги девать, и начинаем покупать всех подряд, но хорошее», — цитирует Гинера ТАСС.