ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Барселона» одержала крупную победу над «Леванте»

    Примера Футбол Испании Барселона Леванте Календарь Примеры
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 18-го тура испанской Примеры «Барселона» одержала домашнюю победу над «Леванте» — 3:0.

    Каталонцы открыли счет на 12-й минуте. Месси подхватил мяч перед чужой штрафной и сыграл налево на Хорди Альбу, который вернул мяч аргентинцу в штрафную, а Лионель здорово пробил с лёта в дальний угол.

    Для аргентинца игра стала 400-й в ла лиге. Это 365-й мяч Месси в национальном чемпионате, он повторил рекорд экс-форварда «Баварии» Герда Мюллера по голам чемпионатах «Большой пятерки».

    На 38-й минуте Серхи Роберто подключился к атаке справа и сделал скидку в штрафную на свободного Луиса Суареса, который с лёта пробил в дальнюю девятку.

    А на второй компенсированной минуте Месси вошёл в штрафную и прострелил в центр на Паулиньо, который без труда расстрелял практически пустые ворота гостей.

    После этого матча «Барселона» с 48 очками лидирует в Примере, а «Леванте» на 16-м месте — 18 очков.

    Чемпионат Испании. 18-й тур
    «Барселона» — «Леванте» — 3:0 (2:0)
    Голы: Месси, 12 (1:0). Луис Суарес, 38 (2:0). Паулинью, 90+3 (3:0). «Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто (Арнаис, 85), Фермален, Маскерано, Жорди Альба, Дембеле (Семеду, 67), Ракитич, Паулинью, Иньеста (Андре Гомеш, 76), Луис Суарес, Месси.«Леванте»: Ойер Оласабаль, Мур, Кабако, Постиго, Луна, Лукич, Дукуре, Лерма (Робер, 62), Хасон (Самуэль Гарсия, 83), Иви Лопес, Боатенг (Нано, 74).Предупреждения: Лерма, 8. Постиго, 31. Боатенг, 70. Робер, 84.
    «Сухие» праздники для «Леванте»«Барселона» — «Леванте». Прогноз и ставки на матч 18-го тура испанской Примеры 7 января
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Новый бриллиант на «Камп Ноу». «Барселона» купила Коутиньо
  • «Сине-гранатовые» обновили собственный трансферный рекорд
    •
  • Примера. «Барселона» разгромила «Леванте», гол и удаление Косты,
  • Подробности матчей 18-го тура чемпионата Испании по футболу
    •
  • 07/01
    • «Бетис» победил в севильском дерби
  • 06/01
    • «Барселона» объявила о переходе Коутиньо
  • 06/01
    • Коутиньо перейдет в «Барселону» за 145 миллионов фунтов
  • 06/01
    • Гол Косты помог «Атлетико» обыграть «Хетафе»
  • 06/01
    • «Валенсия» одержала волевую победу над «Жироной»
  • 05/01
    • «Пари Сен-Жермен» предложил Роналду контракт на 300 млн евро
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Джанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Игорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнира«Спартак» празднует чемпионство«Спартак» всем все доказалПобеда «Спартака» над «Тереком» и празднование чемпионства — в нашем обзоре прессыМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнДмитрий ЛоськовМашина времени. Лоськов провел прощальный матч«Локомотив» разгромил «Оренбург» в прощальном матче Дмитрия ЛоськоваДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаЗинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Хамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и Герреро
    Подробный разбор
  • Чемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017
  • Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего года
    •
  • Трансферы «МЮ»: кто интересен и кто нужен
  • Каким может быть усиление команды?
    •
  • «Реал»: по пути «Барселоны»
  • Насколько серьезны проблемы королевского клуба?
    •
  • Неопределенность по Промесу, новичок из «Астаны», россиянин из Турции
  • Последние трансферные слухи о московском «Спартаке»
    •
  • Он улетел, но обещал вернуться. Мутко пытается обмануть реалии
  • СМИ о решении Виталия Мутко временно приостановить работу в РФС
    •
  • Упущенная победа. «МЮ» слишком рано расслабился
  • СМИ – о матче английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Манчестер Юнайтед»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Коламбус» попробует сдержать атаку «Торонто»
  • «Торонто» — «Коламбус». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 9 января
  • 1,94
    •
  • «Барыс» попробует сохранить надежды на плей-офф в матче с «Амуром»
  • «Амур» — «Барыс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 9 января
  • 1,60
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 22:41
    • «Вильярреал» поделил очки с «Депортиво»
  • 21:45
    • «Мец» вышел в 1/16 финала Кубка Франции, «Амьен» — вылетел
  • 21:23
    • «Ноттингем» выбил «Арсенал» из Кубка Англии
  • Примера. «Барселона» разгромила «Леванте», гол и удаление Косты,
  • Подробности матчей 18-го тура чемпионата Испании по футболу
    • 20:41
  • 20:22
    • «Тоттенхэм» вышел в 1/16 финала Кубка Англии
  • Нас не догонят. «Локомотив» наращивает обороты
  • О главных новостях московского клуба в межсезонье
    • 20:04
  • 19:01
    • «Вест Хэм» не справился с «Шрусбери» в Кубке Англии
  • 18:52
    • «Марсель» и «Сент-Этьен» вышли в 1/16 финала Кубка Франции
  • Реверанс Жардима для «Ниццы»
  • «Ницца» — «Монако». Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка лиги Франции 9 января
    • 1,90Послезавтра в 23:00
  • 16:18
    • «Леганес» на своем поле переиграл «Реал Сосьедад»
  • 14:34
    • «Брайтон» готовит предложение по трансферу форварда «Спартака»
  • Новый бриллиант на «Камп Ноу». «Барселона» купила Коутиньо
  • «Сине-гранатовые» обновили собственный трансферный рекорд
    • 13:43
  • 10:51
    • Муса не хочет переезжать в Турцию
  • 10:40
    • Матюиди сообщил о расистских оскорблениях со стороны болельщиков «Кальяри»
  • 10:29
    • СМИ: Боссы «Сантоса» отказались продавать защитника в «Спартак» за 6 миллионов евро
  • 10:17
    • СМИ: Нарубин покинет «Динамо»
  • 08:11
    • «Сток Сити» остался без главного тренера
  • 07:59
    • В Китае продлили стопроцентный налог на трансферы
  • 07:31
    • Дибала получил травму
  • 07:26
    • Миральяс вернулся в Грецию
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус