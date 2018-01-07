«Барселона» одержала крупную победу над «Леванте»

В матче 18-го тура испанской Примерыодержала домашнюю победу над— 3:0.

Каталонцы открыли счет на 12-й минуте. Месси подхватил мяч перед чужой штрафной и сыграл налево на Хорди Альбу, который вернул мяч аргентинцу в штрафную, а Лионель здорово пробил с лёта в дальний угол.

Для аргентинца игра стала 400-й в ла лиге. Это 365-й мяч Месси в национальном чемпионате, он повторил рекорд экс-форварда «Баварии» Герда Мюллера по голам чемпионатах «Большой пятерки».

На 38-й минуте Серхи Роберто подключился к атаке справа и сделал скидку в штрафную на свободного Луиса Суареса, который с лёта пробил в дальнюю девятку.

А на второй компенсированной минуте Месси вошёл в штрафную и прострелил в центр на Паулиньо, который без труда расстрелял практически пустые ворота гостей.

После этого матча «Барселона» с 48 очками лидирует в Примере, а «Леванте» на 16-м месте — 18 очков.