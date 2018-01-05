«Кьево» и «Удинезе» разошлись миром

На 9-й минуте полузащитник Иван Радованович вывел хозяев вперёд, однако в конце первого тайма «Удинезе» отыгрался благодаря автоголу защитника «Кьево» Ненада Томовича.
«Кьево» с 22 очками занимает 13-е место в серии А, «Удинезе» с 28 баллами идет 7-м.
Чемпионат Италии. Серия А, 20-й тур
«Кьево» – «Удинезе» – 1:1 (1:1)
Голы: Радованович, 9 (1:0). Томович, 41 – в свои ворота (1:1).«Кьево»: Соррентино, Гобби, Томович, Каччаторе, Бани, Бирса (Лерис, 90), Хетемай, Радованович, Бастьен, Стемпиньски (Пеллиссьер, 68), Пуччарелли (Гарритано, 75).«Удинезе»: Биссарри, Найтинк, Данилу Ларанжейра, Видмер, Пеццелла (Стрюгер Ларсен, 87), Самир, Янкто, Фофана (Халльфредссон, 85), Барак, де Пауль (Перица, 76), Лазанья.Предупреждение: Барак, 90+3.