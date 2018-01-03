Нигматуллин: У Габулова есть возможность стать чемпионом Бельгии

Бывший вратарь сборной Россиивысказал мнение, чтопошел на оправданный риск, перейдя в «Брюгге».

«Уехать играть в Европу – очень хорошее дело. У Владимира появится дополнительная мотивация появится, опыт, эмоции.

Габулов же уезжает не в какой-то второразрядный клуб. Это серьезная команда, выступающая в еврокубках. Да и у него есть возможность стать чемпионом Бельгии.

Говорят, что молодым игрокам легче адаптироваться. Но в пользу Владимира говорит опыт. Для него нет никаких секретов в футболе.

Считаю, есть все шансы заиграть. Главный язык – язык футбола. А основные слова выучить можно достаточно быстро.

При всем уважении к Габулову, если бы он уверенно претендовал на место в сборной, то не рекомендовал бы ему ехать. Но в данном случае Владимир вполне может рискнуть.

Если вспоминать мою ситуацию, то перед чемпионатом мира нефутбольные моменты могут измениться и оставить без практики и нормальной подготовки.

Поездка в Европу – не главная цель для многих сейчас. Не секрет, что в России платят больше. Владимир едет не за деньгами, а за эмоциями и мотивацией.

В "Арсенале" же работает Вячеслав Чанов! Он подготовит Владимиру достойную смену! Так бывает: был лидером, но ушел на повышение.

У туляков есть время, чтобы решить, как заменить Габулова. Своими силами или искать новичка. В России всегда можно найти достойного вратаря.

Команда из Тулы – очень крепкий и сильный коллектив! Даже без Габулова! Да, вратарь играет важную роль. Но не стоит делать трагедию из его ухода», — приводит слова Нигматуллина «Спорт-Экспресс».