Виллаш-Боаш хотел бы поработать в чемпионатах «топ-5»

«Идея — вернуться в Европу в один из сильнейших чемпионатов. Я определенно не хочу возвращаться в Португалию. Мне хотелось бы попробовать поработать в Испании, Италии, Германии или Франции. Есть контакты, но предложений пока нет.
"Бенфика" или "Спортинг"? Никогда. Профессионализм никогда не перевесит страсть, которую я испытываю к "Порту". Так что нет», — цитирует Виллаш-Боаша Diario de Noticias со ссылкой на O Jogo.
В конце ноября Виллаш-Боаш покинул пост главного тренера китайского «Шанхай СИПГ».