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    Виллаш-Боаш хотел бы поработать в чемпионатах «топ-5»

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    Андре Виллаш-Боаш
    На фото:Андре Виллаш-Боаш
    Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш заявил, что хотел бы поработать в чемпионатах Италии, Испании, Германии или Франции, но предложений пока нет.

    «Идея — вернуться в Европу в один из сильнейших чемпионатов. Я определенно не хочу возвращаться в Португалию. Мне хотелось бы попробовать поработать в Испании, Италии, Германии или Франции. Есть контакты, но предложений пока нет.

    "Бенфика" или "Спортинг"? Никогда. Профессионализм никогда не перевесит страсть, которую я испытываю к "Порту". Так что нет», — цитирует Виллаш-Боаша Diario de Noticias со ссылкой на O Jogo.

    В конце ноября Виллаш-Боаш покинул пост главного тренера китайского «Шанхай СИПГ».

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