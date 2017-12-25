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    Вукоевич: Суркис сделал все возможное, чтобы удержать Виду, но тот выбрал «Бешикташ»

    Трансферы Премьер-лига (Украина) Футбол Украины Динамо Киев Бешикташ
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    Домагой Вида
    На фото:Домагой Вида
    Селекционер киевского «Динамо» Огнен Вукоевич сказал, что защитник Домагой Вида принял решение перейти в «Бешикташ», несмотря на новый выгодный контракт.

    «Наш президент Игорь Михайлович Суркис сделал всё, а возможно, даже больше, чтобы Виду удержать. Предложил ему, несмотря на сложные времена, просто сумасшедший контракт, ни в чем не уступающий турецкому. Но Домагою был нужен новый вызов, он хотел что-то поменять — только поэтому он и решил перейти в "Бешикташ"", — сообщил Вукоевич на сайте киевского клуба.

    Напомним, Вида выступал за киевское 'Динамо' с 2013 по 2017 год. За это время он дважды стал чемпионом Украины, два раза завоевал национальный кубок, а также стал обладателем суперкубка страны.

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