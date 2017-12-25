Пеле: ЧМ-2018 по силам выиграть многим командам. В том числе и России

Трехкратный чемпион мирасчитает, что сборнаяв состоянии выиграть чемпионат мира-2018.

«Думаю, выиграть чемпионат мира по силам многим командам, в том числе и России. Наверное, стоит упомянуть Германию… Любая команда хочет стать обладателем трофея и выступить на пределе своих возможностей. Но в футболе никогда нельзя ничего гарантировать – сплошные сюрпризы», — цитирует RT Пеле.

Пеле предположил, что Бразилия сойдётся в финале с европейской командой — Германией, Францией или Испанией. Он также добавил, что на мундиале возможны чудеса.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.