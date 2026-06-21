Шестой номер рейтинга полусреднего дивизиона UFC Шон Брэди намерен подраться в следующем поединке с бывшим чемпионом дивизиона Джеком Маддаленой.

Шон Брэди globallookpress.com

«Я хочу вернуться в пятерку лучших. Думаю, я этого заслуживаю. После победы над Леоном Эдвардсом я был претендентом №1. Ждал своего шанса, потому что в дивизионе было много сильных бойцов. Я дрался с Моралесом.

Проиграл тот бой, но потом вернулся, провел опасный бой с Бакли и победил его. Думаю, я заслуживаю места в пятерке лучших. Камару Усман собирается драться в среднем весе, так что я ищу поединок против соперника из первой пятерки — Джек Маддалена, Габриэль Бонфим, Карлос Пратес.

Сейчас у Маддалены небольшой спад, но он все еще бывший чемпион, так что, этот бой вполне имел бы смысл», — сказал Брэди о потенциальном противостоянии с Маддаленой.