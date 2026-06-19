Новый чемпион UFC в легком весе Джастин Гейджи объяснил, почему больше не хочет драться до конца года.

Джастин Гейджи и Пэдди Пимблетт globallookpress.com

«Вчера отец спросил меня: каково это — впервые проснуться чемпионом? Я даже не задумывался об этом. Я сидел и думал об этом, и это просто безумие какое-то. В этом году я уже дважды выходил в октагон, а это случается крайне редко. Так что вероятность того, что я снова решу выйти и подраться в этом году очень мала. Я и так уже намучился»

Гейджи провел первый поединок в январе 2026 года и победил единогласным решением судей Пэдди Пимблетта, взяв временный титул в легком весе.

15 июня на турнире в Белом доме Джастин одолел техническим нокаутом Илию Топурию, став полноправным чемпионом UFC.