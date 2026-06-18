Бывший чемпион UFC в полусредней весовой категории Тайрон Вудли подписал контракт на борцовский поединок против Хоакина Бакли.
Встреча пройдет 22 августа на турнире RAF 12. Бакли на данный момент располагается на десятой строчке в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. «Нью Манса» идет на серии из двух поражений кряду.
В последнем поединке он проиграл по очкам Шону Брэди. До этого аналогичным образом уступил Камару Усману, тем самым прервав винстрик из шести боев.
Вудли закончил карьеру в ММА в 2021 году, уступив досрочно Висенте Люке. Затем он дважды проиграл по правилам бокса Джейку Полу. Общая серия поражений достигла шести поединков.