Бывший чемпион UFC в полусредней весовой категории Тайрон Вудли подписал контракт на борцовский поединок против Хоакина Бакли.

Хоакин Бакли globallookpress.com

Встреча пройдет 22 августа на турнире RAF 12. Бакли на данный момент располагается на десятой строчке в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. «Нью Манса» идет на серии из двух поражений кряду.

В последнем поединке он проиграл по очкам Шону Брэди. До этого аналогичным образом уступил Камару Усману, тем самым прервав винстрик из шести боев.

Вудли закончил карьеру в ММА в 2021 году, уступив досрочно Висенте Люке. Затем он дважды проиграл по правилам бокса Джейку Полу. Общая серия поражений достигла шести поединков.