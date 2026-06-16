Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян отреагировал на комментарий Шона О’Мэлли после победы нокаутом над Айманном Захаби.

Петр Ян globallookpress.com

«Сахарок» в послематчевом интервью заявил о желании провести реванш с россиянином. Также Шон добавил, что на турнире в Белом доме вместо канадца должен был быть Петр.

«UFC боялись за тебя! Они хотели быть уверены, что ты победишь в Белом доме! Они не хотели, чтобы тебя побили в Белом доме! Я дал свое согласие, но тебе подобрали соперника, с которым ты хотя бы справишься», — отреагировал Ян.

Напомним, что россиянин в последний раз выступал в декабре прошлого года. Тогда «Беспощадный» одолел единогласным решением судей Мераба Двалишвили, отобрав у него титул UFC в легчайшем весе.