Арман Царукян не видит более достойного бойца для титульника с новым чемпионом UFC в легком весе Джастином Гейджи, чем он сам.

Илия Топурия против Джастина Гейджи globallookpress.com

«Это должен быть я. А кто еще? Я хочу победить Джастина Гейджи. Я хочу победить всех. И когда Илия будет готов, если я стану чемпионом, я сделаю тоже, что и Джастин. После боя со мной Топурия будет выглядеть куда хуже»

15 июня Илия Топурия сенсационно проиграл Джастину Гейджи на историческом турнире в Белом доме и лишился титула UFC в легком весе. Грузин отказался драться в перерыве между четвертым и пятыми раундами.

Царукян на данный момент занимает вторую строчку в рейтинге категории до 70 кг. В последнем поединке он одолел удушающим приемом во втором раунде представителя Новой Зеландии Дэна Хукера.