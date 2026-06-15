Дважды бывший претендент на титул UFC в полулегком весе Диего Лопес одержал победу нокаутом во втором раунде над Стивом Гарсией.

Диего Лопес globallookpress.com

Их поединок открывал кард турнира в Белом доме. В первом раунде Стив выглядел лучше своего соперника. Второй отрезок также складывался в пользу американца.

Ближе к середине раунда Гарсия пропустил удар навстречу и упал в нокдаун. Лопес сразу же добил соперника и рефери противостояния присудил бразильцу победу техническим нокаутом.

Таким образом, Диего закрыл поражение от Александра Волкановски в титульном поединке. У Стива Гарсии прервалась серия из семи выигранных поединков подряд.