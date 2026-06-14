Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гейджи заявил, что станет первым, кто победит обладателя полноправного титула в их дивизионе Илию Топурию.

Илия Топурия и Джастин Гейджи globallookpress.com

«Я просто создан для этого. Мне повезло, что я нахожусь в таком положении, и завтра вечером я заберу у него победу, заберу его нолик. Вот увидите»

Поединок Топурии против Гейджи станет главным событием вечера на турнире UFC в Белом доме 15 июня. Илия ранее одержал 17 побед в карьере, не потерпев ни единого поражения.

В последнем поединке он нокаутировал в первом раунде Чарльза Оливейру летом прошлого года. Гейджи ранее одолел единогласным решением судей Пэдди Пимблетта в январе 2026-го.