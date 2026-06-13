Бывший чемпион среднего веса UFC Хамзат Чимаев уверен в легкой победе над Шоном Стриклендом в реванше.

Шон Стрикленд против Хамзата Чимаева globallookpress.com

«Конечно, я собираюсь провести матч-реванш с Шоном Стриклендом. Я не проиграл бой, я проиграл по решению судей. В следующий раз я снесу Стрикленду голову.

Я пытаюсь его уговорить на реванш, но он не хочет идти в зал. Стрикленд говорит, что у него болит плечо. Я просто жду, когда Дана Уайт и Хантер Кэмпбелл выведут его в клетку»

Напомним, что Чимаев сенсационно проиграл Стрикленду раздельным решением судей на турнире UFC 328 10 мая, потерпев первое поражение в профессиональной карьере и лишившись чемпионского пояса в категории до 84 кг.