Топовый тяжеловес UFC Кертис Блейдс объяснил, почему его недавнему сопернику Джошу Хокиту стоит перейти в полутяжелый вес из категории до 120 кг.

Кертис Блейдс globallookpress.com

«У него крепкая челюсть. Если ты покажешь такой бой, как у нас 3 или 4 раза, рано или поздно челюсть будет сломана. Возможно, Хокиту лучше перейти в полутяжелый вес, потому что там не такие сильные удары. Да, там все происходит быстрее, но у него есть борцовские навыки. И Джош не такой крупный, как я. Я просто думаю, что в долгосрочной перспективе, будь я его менеджером, братом или окажись на его месте, я бы задумался о переходе в полутяжелый вес»

Бой Хокита и Блейдса состоялся в апреле на UFC 327. Поединок продлился все 3 раунда, где Джош одержал победу единогласным решением судей.