Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон пообещал деклассировать Хамзата Чимаева в борьбе на одном из турниров RAF.

Колби Ковингтон globallookpress.com

«Скорее всего, обстановка между нами будет враждебной, но, к счастью, в Real American Freestyle работают одни из лучших охранников на планете. Так что я не волнуюсь. Я легко разберусь с этим парнем. Чимаев даже с Шоном Стриклендом справиться не смог.

Со мной на борцовском ковре ему придется в 10 раз хуже, ведь я — это необузданная американская сталь. Я прямо в лицо ему скажу, что если он выйдет против короля кардио, то будет повержен за шесть минут»

Ковингтон в прошлом месяце объявил о завершении профессиональной карьеры в ММА и покинул UFC, решив сосредоточиться на выступлениях по борьбе.