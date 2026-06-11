Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Шон О’Мэлли хочет подраться за титул, если победит Айманна Захаби 15 июня на турнире UFC Freedom 250.

Шон О'Мэлли
Шон О'Мэлли globallookpress.com

«Мой следующий бой, скорее всего, будет за пояс, но я не знаю, буду ли я участвовать в ближайшем титульном поединке. Похоже, что Петр Ян и Мераб Двалишвили — главные претенденты, но я не знаю, буду ли я ждать развязки их противостояния или проведу еще один бой. Сложно предсказать, как будут развиваться события. Я буду бороться за победу в каждом бою по отдельности»

Чемпионом дивизиона до 61 кг на данный момент является Петр Ян. Ранее он уже дрался с Шоном О’Мэлли в октябре 2022 года и потерпел поражение раздельным решением судей.