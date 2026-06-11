Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Шон О’Мэлли хочет подраться за титул, если победит Айманна Захаби 15 июня на турнире UFC Freedom 250.

«Мой следующий бой, скорее всего, будет за пояс, но я не знаю, буду ли я участвовать в ближайшем титульном поединке. Похоже, что Петр Ян и Мераб Двалишвили — главные претенденты, но я не знаю, буду ли я ждать развязки их противостояния или проведу еще один бой. Сложно предсказать, как будут развиваться события. Я буду бороться за победу в каждом бою по отдельности»

Чемпионом дивизиона до 61 кг на данный момент является Петр Ян. Ранее он уже дрался с Шоном О’Мэлли в октябре 2022 года и потерпел поражение раздельным решением судей.