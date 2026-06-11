Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер вернется на ринг 27 июля и проведет выставочный поединок против именитого кикбоксера Майка Замбидиса.

Флойд Мейвезер (слева) globallookpress.com

Их противостояние состоится на турнире в Греции. В середине июля Замбидису исполняется 46 лет, его послужной список в кикбоксинге насчитывает 157 побед при 24 поражениях.

Как и Мейвезер, он уже более десяти лет не участвует в профессиональных боях. Флойд завершил карьеру боксера в 2017 году. Тогда он победил техническим нокаутом Конора Макгрегора.

Всего в активе 49-летнего американца 50 выигрышей и ни единого поражения на профессиональном ринге. В начале 2026-го Флойд принял решение возобновить карьеру. Впереди у него также должны состояться поединки против Мэнни Пакьяо и Майка Тайсона.