Спортивный комментатор Даниэль Кормье рассказал, в каком случае Алекса Перейру можно будет назвать величайшим бойцом в истории.

Даниэль Кормье globallookpress.com

«Алекс просто задал мне этот вопрос напрямую, и я сказал ему: нет, я не думаю, что он станет величайшим бойцом, если возьмет третий титул. Ему нужно будет защитить титул в тяжелом весе. Перейра трижды защищал пояс в полутяжелом весе, много раз боролся за него, и я думаю, что ему нужно еще поработать. Стать чемпионом в трех весовых категориях — это одно из величайших достижений. Но нельзя из-за этого ставить Алекса выше Жоржа Сен-Пьера или Хабиба Нурмагомедова»

Перейра 15 июня на турнире UFC в Белом доме дебютирует в тяжелом весе и сразится за временный титул с Сирилом Ганом.