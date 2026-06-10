Портал TIME включил Дану Уайта в список 100 самых влиятельных людей в мире спорта. Глава UFC вошел в число выдающихся личностей, среди которых суперзвезды, такие как Леброн Джеймс, Лионель Месси, Шохей Отани, Кейтлин Кларк, Эйлин Гу, а также высокопоставленные руководители Джанни Инфантино, Роджер Гуделл и многие другие.

Дана Уайт globallookpress.com

В данный список также попали два представителя мира единоборств — абсолютные чемпионы мира по боксу Александр Усик и Аманда Серрано.

«Благодаря своей яркой индивидуальности, Дана Уайт превратил в спорт то, что когда-то считалось маргинальным занятием, которое в 1996 году Джон Маккейн назвал "петушиными боями".

Теперь это организация с оборотом в 1,5 миллиарда долларов, стабильно проводящая бои по всему миру. В 2025 году UFC обеспечил себе стабильное будущее, заключив семилетнее соглашение с Paramount за 7,7 миллиарда долларов, что фактически удвоило доходы от предыдущего соглашения с ESPN. А 15 июня Уайт устроит самое громкое шоу: турнир на лужайке Белого дома», — написали в издании TIME.