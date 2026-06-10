Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски назвал предпочтительные сроки для боя с Мовсаром Евлоевым.

Александр Волкановски globallookpress.com

«Конечно, я хочу, чтобы бой анонсировали. Но вы должны понимать, что у UFC плотный график: много чемпионов, много других бойцов, много крупных турниров, в том числе с участием Конора Макгрегора на UFC 329.

Я рассчитывал, что поединок против Евлоева назначат в период с августа по сентябрь. Сентябрь — это то, о чем все говорят. Посмотрим, что получится.

Всегда нужно быть готовым к неожиданностям. Это безумный вид спорта. Вот почему он всем так нравится. Но в то же время очевидно, что Мовсар — самый достойный претендент. Я хочу сразиться с претендентом номер один»

Волкановски в начале года успешно защитил титул, одолев в реванше единогласным решением Диего Лопеса. Евлоев в марте победил по очкам Лерона Мерфи.