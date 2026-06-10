Восходящая звезда легчайшего веса UFC Дэвид Мартинез снялся с поединка против Умара Нурмагомедова из-за травмы. Их бой был запланирован на турнире в Абу-Даби 25 июля.

Умар Нурмагомедов globallookpress.com

Мартинез занимает девятую строчку в рейтинге. В последнем поединке он одолел единогласным решением судей бывшего претендента на титул Марлона Веру.

Умар располагается на второй строчке. Ранее россиянин одержал две победы подряд. В начале 2026-го дагестанец одолел по очкам Дейвисона Фигередо. В октябре прошлого года аналогичным образом прошел Марио Баутисту.

В UFC уже ищут нового соперника для Нурмагомедова в июле. Один из наиболее вероятных кандидатов — пятый номер рейтинга Сонг Ядонг.