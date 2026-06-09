Спортивный аналитик Чейл Соннен допустил вероятность организации поединка восходящей звезды ММА Бо Никала против чемпиона UFC в среднем весе Шона Стрикленда.

Бо Никал globallookpress.com

«Чемпион мира в настоящее время Шон Стрикленд. Я думаю, что пришло время для боя с Никалом. Думаю, что неудача Бо в поединке с Де Риддером очень незначительна, и если вы посмотрите на карьеры других людей, я мог бы привести пример Ислама Махачев.

У него также была одна неудача, которая была необъяснимой. Так что Шон Стрикленд должен сам вызвать Никала на бой после турнира в Белом доме»

Никал в своей карьере выиграл 8 боев и потерпел одно поражение. 14 июня Бо встретится на турнире в Белом доме с Кайлом Дакасом.