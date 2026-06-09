Экс-представитель топ-10 в полулегком весе UFC Брайс Митчелл, ныне выступающий в легчайшем дивизионе, хочет стать запасным в бою Шона О’Мэлли и Айманна Захаби на турнире в Белом доме 14 июня.

Брайс Митчелл globallookpress.com

«Если кто-то травмируется, и я буду нужен, я надену перчатки и вступлю в бой. Такие возможности выпадают раз в жизни. Конечно, больше хотелось бы подраться против О’Мэлли»

Митчелл в ночь с 6 на 7 июня выступал в основном карде турнира UFC Vegas 118. Американец одержал победу удушающим приемом в третьем раунде над Сантьяго Луной, нанеся оппоненту первое поражение в карьере.

До этого Брайс дебютировал в легчайшем дивизионе, победив единогласным решением судей россиянина Саида Нурмагомедова.