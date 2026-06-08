Четвертый номер рейтинга среднего веса UFC Брендан Аллен назвал четырех предпочтительных соперников после победы над Эдменом Шахбазяном единогласным решением судей на турнире UFC Vegas 118.

Брендан Аллен globallookpress.com

Американский боец на пресс-конференции по завершении ивента сообщил о желании провести реванш с Нассурдином Имавовым, располагающимся на второй строчке в ростере.

Также Брендан готов подраться против двух бывших чемпионов UFC Камару Усмана и Дрикуса Дю Плесси, отказавшегося выйти на поединок с ним в апреле.

Последний в списке желаемых оппонентов — действующий обладатель пояса в категории до 84 кг Шон Стрикленд, которому Аллен уступил в первом их поединке техническим нокаутом.