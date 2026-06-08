Четвертый номер рейтинга среднего веса UFC Брендан Аллен назвал четырех предпочтительных соперников после победы над Эдменом Шахбазяном единогласным решением судей на турнире UFC Vegas 118.
Американский боец на пресс-конференции по завершении ивента сообщил о желании провести реванш с Нассурдином Имавовым, располагающимся на второй строчке в ростере.
Также Брендан готов подраться против двух бывших чемпионов UFC Камару Усмана и Дрикуса Дю Плесси, отказавшегося выйти на поединок с ним в апреле.
Последний в списке желаемых оппонентов — действующий обладатель пояса в категории до 84 кг Шон Стрикленд, которому Аллен уступил в первом их поединке техническим нокаутом.