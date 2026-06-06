Спортивный портал MMA Junkie признал поединок Джошуа Вана с Татсуро Таирой лучшим боем прошедшего месяца. Данное противостояние состоялось 10 мая на турнире UFC 328.

Джошуа Ван globallookpress.com

Для Вана это была первая защита чемпионского пояса в наилегчайшем дивизионе. На старте встречи Таира доминировал в поединке за счет борьбы.

Однако после перерыва Джошуа стремительно перехватил инициативу, принявшись разбивать своего противника в стойке. В заключительной пятиминутке Ван зажал Татсуро у сетки, обрушив на него град ударов.

Японский боец рухнул на настил, а рефери остановил встречу, присудив Джошуа победу техническим нокаутом. По окончании боя Ван заявил о готовности провести реванш с Александре Пантожей.