Комментатор UFC Джон Аник назвал победу Колби Ковингтона над экс-чемпионом лиги в полусреднем весе Робби Лоулером одной из величайших в истории.

Колби Ковингтон globallookpress.com

«Когда Колби Ковингтон победил Робби Лоулера 3 августа 2019 года, это было одно из величайших зрелищ в истории смешанных единоборств, которые я когда-либо видел. Сочетание прессинга, тейкдаунов и ударов было невероятным»

После победы над Лоулером по очкам Ковингтон дважды дрался за титул чемпиона UFC в полусреднем весе с Камару Усманом и оба раза проиграл. В первом поединке «Хаос» уступил техническим нокаутом, во втором — единогласным решением.

В мае 2026-го Ковингтон объявил об уходе из промоушена и завершении карьеры после двух поражений кряду от Леона Эдвардса и Хоакина Бакли.