Чемпион UFC в легком весе Илия Топурия назвал своего брата Александра Топурию лучшим боксером организации прямо сейчас.

Александр Топурия globallookpress.com

«Даррен Тилл больше не боец UFC, но в боксе он был хорош. Конор Макгрегор тоже был хорошим боксером. Петр Ян. И, конечно, мой брат. Я знаю, как он боксирует. На мой взгляд, он сейчас лучший боксер в UFC, потому что я знаю его уровень, его навыки, его технику. Может быть, люди мало что о нем знают, но со временем все изменится. Это неизбежно»

Александр Топурия дебютировал в UFC в феврале прошлого года. В первом поединке в промоушене он одолел единогласным решением судей Колби Тикнесса.

В ноябре грузин аналогичным образом победил Бекзата Алмахана. У Александра 7 выигранных боев и одно поражение в карьере. Сейчас он выступает в легчайшем весе.